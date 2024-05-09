50萬歐元救世主　史篤城水貨變皇馬最佳收購

皇家馬德里歷史性第18次入歐聯決賽，佢哋有祖迪比寧咸、雲尼斯奧斯祖利亞等當紅巨星，又有莫迪歷、卻奧斯等殿堂老將，不過最後成為英雄嘅，卻係以50萬歐元借用費由西乙招攬嘅祖斯奴，呢位曾經喺史篤城被視為「水貨」嘅前鋒，即成皇馬最佳收購之一。

34歲嘅祖斯奴堪稱「人球」，喺切爾達出身嘅佢，未夠20歲嗰陣就加盟皇馬，但好快就被踢走，之後效力過賀芬咸、法蘭克福、漢諾威、史篤城、拉科魯尼亞、艾拉維斯、紐卡素同愛斯賓奴，喺15/16球季效力史篤城全季只入4球，當時領隊曉士曾表示：「祖斯奴技術好好，但佢總係唔能夠一直保持水平，好難長期做正選。」

祖斯奴上季喺愛斯賓奴降班收場，但佢16個入波就獲皇馬賞識，用50萬歐元將佢借用，今季擔任後備殺手表現出色，喺西甲有9個入波，歐聯連埋今場包辦2個入波，亦已有5球進帳，據報皇馬季尾有權用150萬歐元將佢正式買斷，相信皇馬唔會「走寶」。

祖斯奴賽後表示：「我唔知自己算唔算英雄，但你可以想像到我有幾開心，成件事都好神奇，呢支球隊永不放棄。我經常會想像自己有出色表現，但就算喺我最甜蜜嘅夢入面，都冇諗過會出現今場嘅畫面！」