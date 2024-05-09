青中新血注入活力　Panasonic籃球賽證明實力

中華基督教青年會中學本學年面對新舊交替的挑戰，3位主力球員干潁堯、李詩淇和吳思恆悉數畢業，接任隊長一職的林卓童感嘆：「上年有3個師姐帶住，今年陣容只得兩人打過精英賽，大賽經驗不足，同時因為上年打得好好，所以壓力好大，學界賽和精英賽表現未如理想。」她期望帶領球隊繼續進步，於Panasonic學界籃球邀請賽帶來驚喜。

精英賽8強對拔萃女書院一戰，射手林卓童（吖妹）因傷退下火線，她抱着腳哭過不停，那個平安夜對她來說，相當不容易。「那天我大哭了許久，除了因為好痛，更是因為留下遺憾，因為8強戰大家都想看我們復仇成功，可惜我扭傷了。之後更證實是足踝骨裂，平安夜入醫院，當晚我立刻重看比賽，但於事無補，又因傷錯過聯賽，那段日子真的『好頹』。」幸得教練和朋友鼓勵，她重新振作，積極復康，有望於Panasonic賽復出。

青中於今屆女子X組重遇女拔，這將是兩軍繼精英賽首階段及8強之後，今年第3度碰頭。「吖妹」希望打出佳作，推動球隊取得勝利：「Panasonic賽目標是打得好過精英賽，希望大家重拾大賽狀態，先做好自己爭取出線，然後逐場打好。今年我們比去年快入局，而且新球員都好『衝得』，希望會有不一樣的賽果。」

中華基督教青年會中學籃球隊

教練：黃琪琪

球員：林卓童、何桂瑩、洪洋洋、張曉晴、易卓彤、黎晴晴、陳芷盈、巫愷彤、Gurung Dristi、袁心柔、潘希頤、鄭凱月、張凱洋、黎子萱

本學年成績：元朗區冠軍、精英賽8強

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）