希亞路：戰狼破利華不敗身 光榮出局

利華古遜今季不但經已創下球會史上的最佳成績，更於歐霸4強首回合作客以2:0擊敗羅馬，距離三冠王的美夢又邁進一步。首回合由甫開賽至完場，他們都表現得相當有信心，確保戰情發展依照戰術部署，完全掌控了整場比賽。

科利安華迪斯的突出表現，展示出他正是歐洲其中一位最炙手可熱的球員。他於對方後場以冷靜的控球技巧來控制戰局，亦有能力作出適當的傳送，其超卓的表現，也絕對值得為自己帶來一個入球。

但利華古遜是一支較為着重團隊合作多於個人發揮的球隊，他們的防守相當具組織，中場表現穩固，而且兩翼齊飛。其中我的西班牙同鄉、司職左翼衞的阿歷斯基莫度力量十足，進攻時充滿威脅，基本上於邊線位置是難以被封阻，首回合正是他為科利安華迪斯的入球交出助攻。

羅馬毫無疑問現正處於一個困局，但教練迪羅斯將不會容許球隊放棄，他將會確保球隊今仗作客德國要付出所有，作出一拚。

盧卡古在利華古遜先開紀錄前曾頭槌頂中門柱，所以這支意大利首都戰狼球隊，證明他們有能力為對方後防帶來問題。然而，利華古遜一共錄得19次射門，相反羅馬只有8次，展示出首回合的戰情相當一面倒。

當然，如果讓保羅戴巴拿及羅倫素柏歷堅尼等個人技術相當好的球員，能於前場取得空位的話，絕對有能力為任何一支球隊構成問題。

由於利華古遜晉級形勢大好，教練沙比阿朗素有可能會作出輪休，以防球員於決賽停賽。有見及此，我認為今仗羅馬有能力爆冷贏波，但不足夠帶領球隊晉級。