點滴是經驗　滙基女籃磨合戰術為未來鋪路

滙基書院（大坑東）女籃上屆陣容經歷極大變動，最後仍能咬緊牙關取得九龍區學界D1季軍，並打入精英賽8強，成績絕不失禮，相信一眾球員經過1屆學界磨練後，將在5月23至26日假修頓舉行的「Panasonic學界籃球邀請賽」成為一股不容忽視的勢力。

滙基長期作為學界勁旅，成績一向非常平穩，今屆亦不例外，隊長梁凱澄認為成績已較預期理想：「始終球隊陣容有很大變化，要重新磨合戰術，所以我覺得對今屆成績已感到滿意。」她續稱：「大部分今屆主力，來屆會繼續留隊，希望大家經過1年洗禮後，下屆會做得更好。」

對於今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」的期望，「凱澄」盼隊友汲取經驗，為下屆學界做準備：「由於大部分隊友經驗尚淺，現階段與一眾強隊有一段距離，希望大家利用是次大賽檢視不足，下年全力爭取佳績。」

滙基書院（大坑東）

教練：馮逸朗

球員：梁凱澄、葉詠恩、余潔誼、吳詠貽、方雪兒、楊心柔、張穎琳、王宛桐、陳韋縈、吳慧妤、楊嘉、鄭妙欣

本學年成績：九龍區D1季軍、精英賽8強

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）