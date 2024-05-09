祖傑再度成為MVP　梅利：球隊的絕對領袖

NBA官方周四（9日）正式公布，金塊中鋒祖傑當選2023至24賽季年度最有價值球員（MVP），這是他在過去的4個賽季中第3次獲得這項殊榮，成為史上第6位完成這一壯舉的球員，生涯MVP總數更達到NBA歷史第9位。

來自塞爾維亞的明星中鋒祖傑於MVP投票中取得79張第1名選票、總積分926分排名第1，力壓排第2的雷霆新星SGA（Shai Gilgeous-Alexander）及排第3的獨行俠球星當錫（Luka Doncic），值得一提的是，連續3個賽季的NVP投票中，首3名都是出生在美國以外國家的球員，他們更連續6年稱霸該獎項，最近一次的本土得獎球員是2018年的占士夏登（James Harden）。

祖傑是2014年選秀的第41順位，在職業生涯開始時甚至不認為自己有機會在NBA打球，如今29歲的他在4年内3次（2021、22及24年）獲得MVP，成為歷史上第6位完成這一壯舉的球員，這是連傳奇球星米高佐敦和勒邦占士也無法達到的成就。而他3度拿下MVP，亦成為NBA歷史上MVP總數排名第9的球星，第1名為贏得6次的名人堂傳奇球星渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），標羅素（Bill Russell）和米高佐敦（Michael Jordan）各贏得5次，張伯倫（Wilt Chamberlain）和勒邦占士（LeBron James）各贏得4次，摩西馬龍（Moses Malone）、布特（Larry Bird）和莊遜（Magic Johnson）各贏得3次。

祖傑本賽季場均可得26.4分、12.4個籃板和9次助攻，是唯一一位三大數據進入NBA前10的球員。他獲獎後仍功成不居：「這一切必須從我的隊友開始，教練、球員、組織、醫務人員等等，沒有他們我什麽都不是，我什麽都做不了。」他被問及MVP的定義，「有些人說這是最好的球隊中最好的球員。對我來説，這是最有價值的人，沒有他球隊就無法比賽。」

祖傑穿著一件特別的T恤出現在訪問鏡頭前，紀念他的其中一位導師、勇士隊助教Dejan Milojević——也是他達成今天這個成就的良師之一，「老實説，我幾乎每天都穿著這件衣服，尤其是我在訓練場的時候。他向我展示了我應該如何在球場上做事，給足我信任，我很感謝他。」

金塊隊後衛、祖傑的好拍檔梅利表示：「他（祖傑）每場比賽發揮都很好，其他人很難做到他所做的，也很難面對他每場比賽所承受的壓力。他面帶微笑，讓我們周圍的人都變得更好。他是球隊上的領袖，我們都非常期待他每一次上場的出色表現。」

季後賽方面，紐約人對上溜馬的次輪第2場比賽，帶傷上陣的謝倫賓遜（Jalen Brunson）狀態未減，紐約人發揮主場優勢先發5人全部得分「上雙」。其中「Villanova三劍客」聯手合轟76分，而祖殊赫特（Josh Hart）更是再次出場滿48分鐘，未曾休息盡取19分15籃板。雖然主力之一的小前鋒阿努諾比（OG Anunoby）因大腿拉傷第3節提前退場，但仍無阻紐約人氣勢，終以130比121再下一城，系列賽取得2比0領先。