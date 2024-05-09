黃杜配首闖大滿貫決賽！會師中國世一爭冠

WTT沙特大滿貫賽進入倒數第3個比賽日，香港乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹狀態極佳勢不可擋，一路過關斬將並於昨日的4強賽上以3比0挫法國組合Alexis Lebrun／袁嘉楠晉級，生涯首度衝擊大滿貫決賽。「黃杜配」將於今晚11時30分與中國的「世一」組合王楚欽／孫穎莎會師決賽爭奪冠軍寶座，亦是他們爭取巴黎奧運較高種子的關鍵一戰。

沙特大滿貫混雙4強「黃杜配」對上法國由男單世界排名第5的Alexis Lebrun和女單排名第19的袁嘉楠組成的組合，在開場首局落後1比7情況下，兩人找回手感奮戰直追以11比9反勝拿下首局。

第2、3局「黃杜配」延續氣勢，以13比11及11比9再贏兩局，最終以局數3比0橫掃對手晉級決賽，將大戰中國的「世一」組合王楚欽／孫穎莎。

男單及女單均為「世一」的中國選手王楚欽和孫穎莎組成的混雙組合，昨日同樣以直落3局（12比10、11比9、12比10）擊敗日本組合張本智和／早田希娜晉級決賽。