港超聯　VAR暫作59次覆核　趙善銓：冇偏頗大球會

足總裁判部周四（9日）下午在沙田麗豪酒店，舉辦視像助理裁判技術研討會，重温VAR協議、作業流程，以及回顧部分判罰案例。其中裁判委員會主席趙善銓公布各隊從VAR得益、受害次數，強調足總絕對沒有偏頗大球會。

是日研討會由裁判部總監張炎有、裁判委員會主席趙善銓主持，同時理文主帥曾昭達、傑志助教潘文俊、龍門教練郭劍橋和大埔助教陳思駿亦有出席。會上趙善銓首先披露今季VAR應用場數，而截至2024年5月1日，有83場港超賽事使用VAR，包括71場聯賽、7場「足總盃」、3場「高級組銀牌」和兩場「賽馬會菁英盃」。當中一共出現了59次VAR覆核，25次來自十二碼、5次屬於紅牌、13次為越位判決，而其餘16次則是皮球有否過白界線等情況，最終37次球證推翻原有判決，15次VAR直接推翻「事實判決」，7次維持原判。

隨後「有哥」再補充到經裁判委員會審視後，至今暫時發現3個球證和VAR的錯誤判決，當中皆牽涉及主觀性決定，分別為2月11日「高級組銀牌」決賽傑志對東方，巴科爾理應為兩黃一紅，而非直紅被逐、2024年2月25日港會對冠忠南區李小恆入球前，出現在越位位置的史提芬彭利拿，曾干擾對方球員，入球需要被推翻，以及2024年2月18日晉峰對港會，文智星鏟跌里奧被判十二碼，球證翻查VAR後維持原判，惟其實防守者未有犯規。

除此之外，趙善銓又公開11支球會，今季分別從VAR得益、受害次數，其中最大得益者為標準流浪，相反最大受害者則屬於兩支勁旅傑志、理文，他強調球證絕對是公平、公正，並沒有如外間所講指偏頗大球會：「數字包括有冇畀到十二碼、趕佢哋球員出場，大家睇到數字好平均。老實講其實細球會少啲有VAR覆核係好正常，因為通常係強隊進攻多啲，所以先有機會用到VAR。」

至於提到東方早前就傑志球員疑似犯手球，但因未獲裁判團隊及VAR進行視像覆核，而向足總及裁判小組提出質疑，兼在球圈引來熱議，趙善銓則認為這是一個健康的現象：「我覺得冇問題，因為球會可以有唔同意見，其實東方高層事先係有同我哋溝通，唔係話要整死我哋。成件事足總係完全冇制止，我哋除咗揾專家小組分析，仲專登寄條片畀4個國際足協資深裁判去睇，大家都一致認為唔係手球，所以最後球證係冇做錯決定。」