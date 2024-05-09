【歐協聯】落後兩粒全軍喪攻　維拉大反擊

歐協聯4強次回合，奧林比亞高斯主場迎戰阿士東維拉。維拉首回合主場輸2比4，次回合要遠赴希臘作客，而且必須要贏兩球或以上先有晉級機會，形勢極之惡劣，但佢哋依家冇得揀，只能搏盡搶攻，至於奧林比亞高斯就安心打穩守突擊，預期今場會出現大量入球，可直取3.5球入球大。（Now 645周五凌晨3時直播）

奧林比亞高斯上次交手有摩洛哥前鋒阿尤比艾卡比大演帽子戲法，最終作客領先阿士東維拉4比2，次回合返主場出擊，只要輸少過兩球就入決賽，形勢一片大好。首回合所見，佢哋控球率雖然只有34%，但反擊效率甚高，全場8次射門轟入4球，今場手執兩球領先優勢，只要沿用此快攻踢法，維拉將會相當頭痛。

至於維拉今場目標鮮明，就係爭取至少贏兩球，而佢哋主帥艾美利外號「歐霸之王」，歐戰經驗豐富，曾先後帶領西維爾、阿仙奴、維拉利爾喺歐霸盃取得4冠1亞，而且類似場面唔係未試過，例如2018/19球季歐霸盃16強，阿仙奴首回合1比3輸畀雷恩，次回合大勝3比0過關，應付低一級別嘅歐協聯理論上更有把握。

其實維拉整體實力在對手之上，上場聯賽輸畀白禮頓明顯係為今場留力，預計今場佢哋會全軍壓上，加上近4場3次開4球或以上，一於捧3.5球入球大。

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