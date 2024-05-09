【歐霸】利華朝3冠邁進　主場必喪攻

今晚歐霸盃4強次回合，利華古遜主場再對羅馬。德甲盟主利華古遜首回合作客都贏2比0，證明實力喺對手之上，今仗有埋地利優勢，預料會繼續主攻踢法。羅馬為收復失地，冇得選擇下焗攻，睇番利華近5場歐霸盃主場比賽，4次總入球開4球或以上，中位數2.5球入球大屬穩陣之選。（Now 643周五凌晨3時直播）

利華今季踢出前所未有嘅高水平，向住3冠王目標進發，除提早贏得德甲錦標外，亦已經打入德國盃決賽，由於對手只係德乙球隊凱沙羅頓，捧盃機會可謂高唱入雲，依家可全力爭奪歐霸盃。

利華首回合作客羅馬反客為主，全場多達19次射門，比主隊多超過一倍，最後憑科利安華迪斯及安特列治嘅入波，清脆擊敗對手，贏兩粒已經算少，今晚佢哋主場出擊，必定爭取盡快入波，摧毀對手嘅鬥志，以免夜長夢多。睇番利華近5場歐霸盃主場霸氣十足，全勝之餘合共轟入19球，今晚要攻破羅馬大門唔難。

羅馬瀕臨出局下，冇得揀必擺大個頭，希望創造奇迹，就算唔能夠晉級，都想爭取入波攞番個「安慰獎」。事實上「首都狼」不乏進攻好手，保羅戴巴拿、盧卡古、艾沙拉維同羅倫素柏歷堅尼等人都有數胡能力，只要發揮水準，可為主隊防線構成威脅。不過羅馬推前搶攻，後防就難免空虛，幾難保住清白之身，今晚入波唔會少，入球大屬信心之選。

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