投東方迎大爆發　余在言爭勝心成關鍵

作為港隊近年迅速上位的年輕中場，余在言（Jesse）繼去年協助港隊歷史性闖入亞運4強之後，今年年初更隨代表隊登上亞洲盃決賽周舞台。去年短暫外流日本的經歷，讓Jesse見識到與外面世界的距離，讓他下定決心繼續進步，今季轉投東方獲得穩定上陣時間，他希望繼續展現其不輕易言敗的爭勝心及拼勁，在場上留下存在感，在球會以及港隊搶下一席位。

Jesse今季花了不少時間隨代表隊征戰，其中去年亞運賽場上，港隊一路過關斬將，最終歷史性闖入4強，作為主力的Jesse可謂功不可沒。回想當時，Jesse表示最難忘是8強擊敗伊朗一戰：「我哋當時1比0擊敗伊朗，嗰場波反映到我內在對足球嘅熱誠，顯示出我嘅爭勝心，尤其為代表隊披甲，可以喺咁重要嘅賽事，完成前人做唔嘅成績，係好Crazy，仲記得終場哨聲響起，各種情緒湧上心頭，好感恩可以參與其中。」

亞運結束後約3個月，Jesse更獲得大港腳徵召上前往多哈的班機，隨港隊站上更大的亞洲盃決賽周舞台。Jesse形容能夠參與亞洲盃，是他在職業生涯初期難以想像的成就：「有機會成為呢隊波嘅一份子參與亞洲盃，仲有機會喺頂級球場，代表香港企上亞洲最高舞台比賽係夢想成真，好幸運可以成為職業球員，但唔係所有人都有機會行到嚟呢一步。」Jesse在多哈並未獲得太多上陣機會，但他表示未有因此氣餒，認為能走到這一步已值得高興，更不忘要「讚自己」：「過去兩年我同一隊四處征戰，但真正落場時間唔多，但我從來冇放棄，亦從來冇氣餒，永遠都係球隊行先，好開心自己一直保持住呢種心態，每次上陣機會，都係我努力奮鬥得返嚟，好開心最終可以攞到參與亞洲盃嘅一席位，因為我知道自己為此作出唔少犧牲，付出咗汗水。」

東方近年陣容年輕化，其中作為球隊今季首位宣布新加盟的球員，余在言亦被東方寄予厚望。這位「00後」中場在新東家的開局不算一帆風順，傷病及接踵而來的代表隊賽事，讓他在季初錯過不少為球隊上陣的機會，惟他的信心未有因此動搖，進入賽季下半程，Jesse也開始獲得穩定上陣機會，更在3月底面對舊東家標準流浪的聯賽賽事，斬獲加盟東方後遲來的處子球。Jesse指出能夠交出亮眼表現，少不了主教練盧比度（Chino）的信任和鼓勵：「其他球隊會將控制球隊呢個責任交畀外援，但東方希望培養年輕球員，Chino會要求我要擔起更大責任，去勇於表現自己，同時畀我好大自由度，令我喺場上參與更多，變得更有存在感。」

對於「存在感」一字，去年年初曾獲推薦赴日本跟操的Jesse，亦有過深刻體會。當時在當地球隊J3球隊鹿兒島聯試腳短短約兩週的時間，Jesse未能為自己贏得繼續留隊的機會，但已足以讓他認識到與外界的差距：「作為一支球隊嘅中場，我需要有好強嘅存在感，但喺日本踢嘅幾場友賽，我嘗試跟上比賽節奏，但做唔到中場應有嘅表現。」他強調外流的目標未有因此動搖，但那段經歷，也讓他思考如何繼續職業生涯：「日本之旅畀我最大嘅收穫，除咗加強咗我想外流嘅決心之外，仲畀我意識到一定要進步，而唔係為做而做，我想達到有外流嘅真正水平。」

余在言檔案

出生日期：2001年10月8日（22歲）

身高：170cm

司職：進攻中場

球衣號碼：14

曾效力球隊：愉園、標準流浪

現效力球隊：東方