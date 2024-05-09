希斯基：水手訪悉尼「大」無畏

經過兩場精彩絕倫的澳職季後賽淘汰圈賽事後，我十分興奮看到FC悉尼及中岸水手，將會在4強首回合作出正面交鋒。

中岸水手今仗作客悉尼將會信心滿滿，事關他們今個月經已連奪澳職常規賽冠軍，以及球會歷來首個亞洲足協盃錦標。

由馬克積遜帶領的中岸水手走勢凌厲，上仗以2:0擊敗了阿德萊德聯後，成功力壓威靈頓鳳凰而取得常規賽冠軍。我相信這個階段的關鍵在於每個細節上，絕對不容許有任何犯錯。

我認為由白賴仁卡爾達領軍的中岸水手，防線表現得相當出色，錄得澳職第2最佳防守成績，整季一共只失27球。至於前線方面，創造力十足的祖殊尼斯畢演出的好壞，對球隊也舉足輕重。

另一邊廂，FC悉尼於淘汰圈以4:0擊敗了FC麥克阿瑟後，順利晉級4強。近兩仗他們一共攻入了11球，進攻火力認真強勁。

我認為FC悉尼應該是一間以追逐錦標殊榮為目標的球會，如果他們未能取得冠軍的話，將會令人感到失望。事實上，他們的攻擊力冠絕澳職，季後賽也能夠繼續保持這個好表現。

祖羅利的受傷將為他們帶來嚴重影響，但我預期近兩仗取得4個入球的羅拔馬克，將可產生威脅，而安東尼卡沙利斯亦要肩負起為隊友製造入球機會的重任。

我認為今仗將會有多個入球出現，但我相信由於中岸水手走勢較為強勁，預計他們今仗將可作客贏波而回。