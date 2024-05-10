絕地重生49場不敗　利華古遜闖歐霸決賽

利華古遜再次展示絕地重生韌力！周五(10日)凌晨歐霸盃4強次回合，利華古遜主場先落後2球下，補時7分鐘入波逼和羅馬2比2，唔單止總比數贏4比2進身決賽，亦將今季各項賽事不敗紀錄增加至49場，創下歐洲頂級聯賽最長不敗紀錄，距離「3冠王」又邁進一大步！

利華首回合作客領先2比0，返主場原本諗住踢得輕鬆，點知喺42分鐘莊拿芬泰希輸12碼，羅馬由里安度柏利迪斯操刀射入，令賽事變得緊張。66分鐘羅馬再博到12碼，里安度柏利迪斯第2次主射照入，總比數追成2比2，亦令利華嘅不敗金身陷入破裂邊緣。

不過利華今季已多次絕地重生，82分鐘角球逼到基安盧卡文仙尼擺烏龍，次回合追番1比2，只要保住呢個比數仍可晉級，但佢哋仲想保埋個不敗身，終於喺97分鐘憑史坦尼錫入波追平2比2。利華今季49場不敗，係自歐洲足協賽事出現後，歐洲頂級聯賽最長不敗走勢，舊紀錄係賓菲加喺63年至65年間48場不敗。

已贏得德甲冠軍嘅利華，同時殺入德國盃同歐霸盃決賽，而且距離全季不敗嘅奇迹仲差最後4場，教練沙比阿朗素表示：「0比2之後我哋展現頑強韌力，球員嘅眼神話我知佢哋想得到更多，我哋有機會做3冠王，我呢班球員值得擁有3個冠軍。」利華將喺5月23日凌晨，同阿特蘭大爭奪歐霸冠軍。