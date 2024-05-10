意大利網賽　拿度反勝晉級次圈　賽後大談皇馬

西班牙網球「泥地王」拿度日前在意大利網賽首圈，以盤數2比1（4比6、6比3和6比4）反勝從外圍賽晉級的比利時球手貝加斯（Zizou Bergs），賽後更對愛隊皇家馬德里打入歐聯決賽發表感受。

拿度過去18次參加這項賽事，只曾1次在首圈止步，並10度奪得冠軍，惟「泥地王」開局慢熱，先輸1盤4比6。幸好拿度其後回復應有水準，連贏兩盤6比3和6比4，經過2小時54分鐘的激戰後，終以盤數2比1反勝貝加斯，「泥地王」承認自己復出後表現不穩：「過去兩年由於受傷患困擾，未有參加太多比賽，難免狀態有起伏，希望下場可以做得更好。」

皇家馬德里早前在歐聯4強次回合，末段連轟兩球，反勝拜仁慕尼黑，晉級歐聯決賽，作為「銀河艦隊」球迷的拿度，自然相當興奮，賽後大談「波經」，認為愛隊多次反勝對手，絕非偶然：「相信不少人會認為皇家馬德里能夠反勝，純屬幸運，但球隊近年多次反壓對手晉級，證明他們有力打敗任何對手，絕非連氣所致。」

女單方面，大坂直美直落兩盤6比3及6比2，擊敗世界排名第20位的烏克蘭球手科絲素嘉，職業生涯首之在紅土賽場擊敗Top20的球手。