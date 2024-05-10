車路士捧高爾彭馬做招牌　最佳球員叫雙飛

高爾彭馬今季勁到飛起。(Getty Images)

車路士今季成績令球迷失望，不過英格蘭新星高爾彭馬就成功彈起，聯賽交出21個入波+9次助攻，大有「單天保至尊」嘅氣勢，周四(9日)更入選英超年度最佳球員同最佳青年球員候選，班主保利已講明要捧佢做車路士開拓國際市場嘅生招牌！

高爾彭馬上年由曼城過檔，22歲仔就成為當家球星，英超周四公布年度最佳候選，佢順利入圍「最佳球員」最後8強，將同菲爾科頓、艾寧夏蘭特、馬田奧迪加特、迪格蘭賴斯等球星競爭(見表)；高爾彭馬同時亦入圍「最佳青年球員」8強，「叫雙飛」下得獎機會唔細。

車路士嘅美國班主保利，日前受訪表明想開發美國嘅足球市場，佢表示：「我哋要令更多美國年輕人鍾意足球，我希望高爾彭馬好快會成為美國家喻戶曉嘅名字，佢今季嘅表現係現象級，所以我哋想進一步開發美國嘅市場。」

●最佳球員候選

菲爾科頓（曼城）、艾寧夏蘭特（曼城）、阿歷山大伊沙克（紐卡素）、馬田奧迪加特（阿仙奴）、高爾彭馬（車路士）、迪格蘭賴斯（阿仙奴）、華基爾雲迪積克（利物浦）、奧尼屈堅斯（阿士東維拉）

●最佳年青球員候選

菲爾科頓（曼城）、艾寧夏蘭特（曼城）、阿歷山大伊沙克（紐卡素）、馬恩奧（曼聯）、高爾彭馬（車路士）、布卡約沙卡（阿仙奴）、威廉沙列巴（阿仙奴）、烏度治（熱刺）

●最佳領隊候選

阿迪達（阿仙奴）、艾美利（阿士東維拉）、哥迪奧拿（曼城）、伊拉奧拿（般尼茅夫）、高普（利物浦）