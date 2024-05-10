曼聯搵到水魚接貨　艾納斯出高價買卡斯米路

曼聯中場卡斯米路今季表現嚴重走樣，並成為上場英超吞水晶宮4蛋嘅罪人，據悉會方已決定今夏出售呢位32歲巴西國腳，沙特阿拉伯豪門艾納斯計劃斥資4,000萬歐元(約3.37億港元)轉會費收購佢，卡斯米路亦願意再次同C朗做隊友。

消息人士指，卡斯米路對於曼聯今季表現，感到心灰意冷，所以同意轉會，艾納斯迅速出手斟介，同卡斯米路嘅經理人聯繫，開出一份3年高薪合約，估計周薪多過佢現時效力曼聯嘅35萬鎊(約342萬港元)。

與此同時，艾納斯亦準備向曼聯開出4,000萬歐元轉會費，雖然呢個價錢遠少於紅魔鬼兩年前向皇馬收購卡斯米路嘅7,000萬歐元(約5.9億港元)，但考慮到佢水準今非昔比，所以曼聯應該會接受報價。卡斯米路曾經同C朗喺皇馬同曼聯做過隊友，如果加盟艾納斯，意味兩人將第3度合作。

另外，艾納斯喺周五(10日)凌晨沙特聯賽，作客以3比2擊敗艾科度，C朗射入1球，仲有2次射門中柱彈出，佢今季各項事轟入48球及13次助攻。艾納斯取得聯賽8連勝，落後榜首希拉爾9分，兼踢多1場，希拉爾只要周六(11日)晚和波，就可以提早捧盃。