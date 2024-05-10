足總盃　理文鬥深水埗爭奪決賽權

「足總盃」來到4強階段，周六（11日）先由理文於香港仔運動場對戰深水埗。「黃黑軍團」目前在聯賽形勢大好，為爭取成為本土「雙冠王」，戰意高昂。然而，深水埗矢志爭奪自參戰港超聯以來，首張盃賽決賽入場券，戰意同樣爆錶。黃綠激戰，一觸即發！（無綫翡翠台周六下午3時直播）

理文8強以4比3險勝標準流浪晉級，距離殺入決賽只差一步，加上如今在聯賽高踞榜首，主教練曾昭達直言會向兩個冠軍進發，全力出擊：「每個錦標對我哋嚟講都好緊要，嚟緊每一場波都會當決賽咁踢，我哋會先專注呢場比賽，加上賽期唔算緊密，唔會有留力嘅必要！」

「達Sir」續指深水埗季中開始進步明顯，加上今場屬於一場過淘汰賽，會提醒球員絕對不可掉以輕心：「盃賽爆冷機會容易過喺聯賽，始終有得加時，希望盡早入波，可以控制戰況。」值得一提，射手保連奴和後衞杜度因傷缺陣，惟二人或能趕及在最後兩場聯賽復出。

深水埗8強與冠忠南區鬥到互射12碼階段，最終總比數贏6比5晉級。4強雖面對聯賽榜「1哥」理文，主教練陳浩然賽前卻未見懼色，又借用在2007/08球季帶領和富大埔，於』足總盃」4強反勝南華一仗為例，證明足球場上任何事情都有可能發生，他說：「今場令我諗番起十幾年前，南華嗰時係榜首球隊、最終嘅聯賽冠軍，同理文好相似。另外，咁啱今次自己又係中途接手，深水埗同樣屬於地區球隊，所以都有信心。」

「陳Sir」教練生涯曾多次殺入「足總盃」決賽，他希望將自身經驗分享予陣中球員，同時盼他們可以好好享受比賽過程，目標擊敗理文再晉一級。

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 14.荷西安祖 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：23.黃威 6.胡晉銘 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓

深水埗

門將：31.李溢晉

後衞：20.波比 72.拿亞 14.宋柱浩 15.尼高拉斯

中場：24.顏卓彬 41.梁星耀 22.小田倉康太

前鋒：77.張廣然 99.鄧嘉 10.蘇沙