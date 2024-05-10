曼聯有望簽迪莊　不過坦帥就快捱唔住

曼聯一直希望簽入荷蘭國腳法蘭基迪莊嘅願望，有機會達成，據報巴塞隆拿再度為出售迪莊開緣燈，加上球員減薪談判破裂後要搵出路，令迪莊「入魔」機會大增，不過最想簽入迪莊嘅坦哈格面臨被炒，兩人可能無緣合作。

《曼徹斯特晚報》報道，曼聯來季將會重組中場，卡斯米路及基斯甸艾歷臣等老將面臨清洗，26歲嘅法蘭基迪莊再度成為收購目標；巴塞方面亦面臨重大變革，高薪但表現未達標嘅迪莊被要求減薪，資料顯示其年薪高達4,000萬歐元(約3.36億港元)，是巴塞最高薪球員，迪莊已拒絕減薪安排，餘下只有離隊一途，巴塞為其轉會費標價7,000萬歐元(約5.88億港元)。

22年夏天執教曼聯嘅坦哈格，一直希望收購法蘭基迪莊，但都無法達成，如今曼聯終於有望簽入迪莊，不過坦帥正面臨執教曼聯以來最大危機，球隊英超前4無望，近8場法定時間僅得1勝，英足盃對低組別高雲地利狼狽晉級，上場聯賽對水晶宮更淨吞4蛋，坦帥即將被炒消息傳遍歐洲。

《每日鏡報》記者David McDonnell報道，現時曼聯士氣跌落谷底，更衣室瀰漫悲觀情緒，球員甚至認為球季已經結束，今季餘下時間無法再贏得任何比賽，多位球評人獻計，曼聯應立即換帥，由其他人領軍應付對曼城嘅英足盃決賽，可能仍有捧盃機會。