丹恩奴域：终極對決　水手可先拔頭籌

亞冠盃4強賽事精彩萬分，賽果亦令人難以置信，橫濱水手最終憑互射12碼擊敗蔚山HD，而艾阿恩也爆冷淘汰了星光熠熠的希拉爾。

我認為橫濱水手的邊路進攻最為強勁，特別是一對巴西翼鋒荷西艾爾巴及恩馬菲奧斯，引球向對方守衞推進時相當危險，而後者的死球處理能力亦十分具威脅。

右閘松原健喜歡壓前並且參與進攻，所以我預期他將會擔當重要的角色，尤其是向陣中首席射手兼今仗最大入球威脅安達臣盧比斯，作出傳中球的時候。

至於隊長喜田拓也因傷缺陣4強賽後，現時經已復出。他於中場的閱讀球賽能力強，位置舉足輕重，故此將要肩負起破壞對方攻勢，以及策動球隊進攻的重責。

艾阿恩先後淘汰了陣中粒粒星的沙特球隊艾納斯及希拉爾，表現無疑非常出色，因此我認為他們絕對值得晉級至決賽爭奪最後殊榮。

跟橫濱水手一樣，我認為他們的進攻相當凌厲，其中蘇菲安拉希美於亞冠盃神射手榜暫時以11個入球排首位。他跟球隊核心人物卡古的串連做得十分好，而卡古更加能夠將皮球精準地送到靈活走位兼把握力相當好的蘇菲安拉希美腳下。

但艾阿恩定要在防守時保持紀律，不要派出太多人上前進攻，我認為南韓防守球員朴鎔宇將要身負重任，無論他出任防守中場或中堅位置也好，事關他都有能力好好組織及穩固球隊的防守陣式。

由於雙方的進攻相當具質素，我預計兩軍都會有入球進帳，最終有主場之利橫濱水手可取得首回合的勝利。