祖高爾：曼城隱憂係中午開賽時間

富咸的主場卡雲農舍球場在今季仿如半個地獄，阿仙奴、熱刺和白禮頓等已先後在此遭遇滑鐵盧，因此對力求衞冕的曼城來說，今仗絕對不會是一場輕鬆的比賽。

富咸在過去的5場比賽中只取得1勝，對他們來說今季是好壞參半。我認為以他們擁有的領隊和目前的陣容質素下，應該比現在的實際成績稍為高出一點，現在的目標相信是希望以聯賽頭10名完成球季。他們的一些球員在今季的比賽中有耀眼的表現，伊禾比攻入其單季最多的英超入球數目，前鋒小將洛迪高梅尼斯成功彈起，而祖奧包連夏在中場展現出的全能表現，令我認為他肯定會在今夏離隊轉投豪門。

看看馬高施華如何部署今場比賽將會是十分有趣的課題，富咸向來傾向以高強度和快速節奏進行比賽，並試圖在對手的半場範圍贏回控球權。然而，我們知道曼城很擅長突破對方的高位防守，一旦他們做到了更可以在瞬間製造攻門機會，置對方於死地。在富咸沒有太大包袱的情況下，我們並不排除馬高施華可能傾向保持風格，與哥迪奧拿的曼城正面對決。

曼城的近況何謂令人聞風喪膽，在2024年中聯賽未嚐敗績，並且在過去 15次對富咸保持全勝記錄，這證明主隊富咸今個星期的任務將會有多艱巨。

這支衞冕球隊在正確的時間恢復了火力全開的狀態，以目前的情況很難想像他們會落敗。他們在過去5場聯賽有4場攻入4球或以上，射手夏蘭特在這5仗攻入5球。對曼城來說，他們總是在正確的時間點遇上大爆發，這就是所謂的球運嗎？還是因為傑出的管理嗎？沒有人知道正確答案，但無論是甚麼原因，每個球季總會重演一次。

今場唯一的隱憂可能是開賽時間是英國時間周六中午時分，但一場大勝，將會給競爭對手阿仙奴周日在奥脱福面對曼聯時帶來更大的壓力，因此，我預計曼城將會作客至少擊敗富咸兩球或以上。