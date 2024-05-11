【有片】麥巴比官宣離隊　周日上演主場告別戰

去片睇麥巴比發表告別宣言

巴黎聖日耳門(PSG)巨星基利安麥巴比終於首度公開宣布，將於今季結束後離隊，周日(12日)深夜聯賽PSG對圖盧茲，將會上演佢嘅主場告別戰。呢位25歲法國國腳透露會離開法甲，意味極大機會如傳聞所講，以自由身轉投西甲冠軍皇馬。

基利安麥巴比拍片並放上社交網公布離隊消息，佢話：「各位，我正式宣布今季係最後一季效力巴黎聖日耳門，我唔會續約，未來幾星期內將會離隊，周日對圖盧茲將會係我最後一次喺PSG主場王子球場比賽，現時百感交雜，要多謝各位隊友，仲有歷任執教過我嘅主帥、管理層，令我可以喺呢間偉大球會成長。我將會離開熟悉嘅法國、法甲，的確係艱難決定，但必須咁做，經過效力巴黎聖日耳門7年，需要接受新挑戰。雖然我好快就唔係PSG球員，但會繼續觀看球隊每場比賽，嚟緊要全力為PSG爭奪今季最後一項錦標法足盃，同大家留下美好回憶，永存心中。」

據悉基利安麥巴比今年1月已通知PSG唔會續約，即使會方向佢開出2,140萬鎊(約2.1億港元)年薪，亦未能改變佢決定，反而麥巴比「未來球會」皇馬僅提供1,030萬鎊(約1億港元)年薪，換言之佢今夏轉會，需要減薪超過一半，可見麥巴比上「艦」決心非常堅定，好大程度上因為轉投皇馬，將來更大機會一嘗歐聯冠軍滋味，並有助佢奪取金球獎及世界足球先生，令事業更上一層樓。

PSG主場對圖盧茲後，餘下2場聯賽都係作客，分別對尼斯、梅斯，麥巴比屆時未必會上陣，加上5月26日凌晨法足盃決賽對里昂，將於中立場舉行，所以對圖盧茲一役成為麥巴比主場告別戰。