港羽隊獲4張奧運入場券　羽總豪擲600萬激勵隊員衝獎牌

距離巴黎奧運不足80日，運動員如箭在弦，為了激勵羽毛球港將衝擊獎牌，香港羽總宣布設立獎勵計劃，豪擲六百萬獎勵金，奧運金牌可獲逾百萬獎金。

世界羽聯周五（10日）正式公布2024年奧運積分排名，港隊喜獲4張巴黎奧運入場券，包括男單李卓耀、女單盧善恩、女雙楊雅婷／楊霈霖及混雙鄧俊文／謝影雪。

鄧俊文與謝影雪於上屆東京奧運躋身混雙4強，寫下香港奧運羽毛球項目的最佳成績，而羽總發放聲明表示:「為了表彰本會運動員的辛勤努力並激勵他們追求更高成績，本會特別設立了獎勵金計劃。奧運單打金牌可獲得125萬獎勵金，而雙打金牌可獲得187萬獎勵金。」

中國香港羽毛球總會主席湯偉倫表示羽總多年來致力推動羽毛球發展，全方位培育運動員發揮潛能，爭取好成績。是次特為運動員設立獎勵金計劃，包括奧運會獎勵金超過六百萬，期望給予運動員肯定和鼓勵，同時激發他們追求卓越的動力，並在奧運會上取得更出色的成績。羽毛球是本港最受歡迎的運動之一，本會與廣大市民目標一致，力挺港隊出戰巴黎奧運，為港增光。

巴黎奧運羽毛球項目將於7月27至8月5日進行，謝影雪將成為港隊首位出戰4屆奧運的羽毛球運動員，她將偕同鄧俊文及4位首次亮相奧運的李卓耀、盧善恩、楊雅婷、楊霈霖出戰。今屆奧運的男、女單分別有41人及38人爭逐，雙打項目則維持16隊。

羽總這個獎勵計劃除了奧運會之外，包括亞運會、世錦賽、亞錦賽及全運會等均設定不同的獎金分配，如世錦賽單、雙打金牌分別可獲83萬及125萬港元的獎金，而亞運金牌則分別可得62萬5千及93萬7千的冠軍獎金。