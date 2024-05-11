巴西公布美洲盃名單　4位英超球星落選

巴西國家隊主帥杜利華祖利亞公布出戰今屆美洲國家盃嘅23人大軍名單，4位英超球星卡斯米路、安東尼馬菲奧斯、李察利臣、加比爾捷西斯都落選。17歲新星恩迪克及今季大部份時間養傷嘅中堅艾達米列達奧榜上有名，似乎杜利華祖利亞想利用「皇馬力量」爭標。

4位落選英超球星之中，以卡斯米路遭棄用，比較令人意外，畢竟佢之前接替堤亞高施華，成為巴西隊長，但卻無緣參加今屆美洲國家盃，相信由於呢位32歲中場今季狀態低迷，早前對水晶宮「災難性」表現，被輿論嘲諷應該掛靴。卡斯米路落選後，意味「森巴兵團」需要選出新隊長。

最諷刺係兩位曼聯球員卡斯米路、安東尼馬菲奧斯落選，反而昔日紅魔鬼棄將安達斯彭利拿有份入選。

巴西今次大軍名單，皇馬球員屬於最大勢力，包括前鋒雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、艾達米列達奧，新星恩迪克亦將於今夏正式加盟「銀河艦隊」。皇馬已奪得今季西甲冠軍及打入歐聯決賽，杜利華祖利亞重用皇馬球員絕對合理。

另外，阿仙奴3位「加比爾」之中，加比爾馬天尼利、加比爾馬加希斯都入選，但加比爾捷西斯落選。

今屆美洲國家盃將於6月21日至7月15日喺美國舉行，巴西抽入D組，同組對手有哥倫比亞、哥斯達黎加、巴拉圭。