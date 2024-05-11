夏蘭特重拾射門鞋　曼城半場W最抵玩

周六(11日)晚英超優先場，富咸主場迎戰曼城，第2位「藍月亮」曼城落後榜首阿仙奴1分，但踢少1場，換言之只要餘下3場聯賽全勝，就肯定可以奪得冠軍，勢必全力搶攻，爭取盡快入波領先，尤其佢哋擁有專破富咸大門嘅「入球機器」艾寧夏蘭特，半場客勝坐定粒六。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

曼城上月歐聯8強出局後，惟有專注本土賽事，力爭衞冕英超及英足盃錦標，加上人腳完整，目前並冇傷兵或者停賽問題，能夠以最佳陣容出擊，成績自然好，上仗以5比1大勝狼隊，前鋒艾寧夏蘭特上半場已完成「帽子戲法」，最終全場有4球進帳，可見呢位挪威國腳已重拾勇態。

值得一提，曼城今季聯賽首循環鬥富咸，夏蘭特都曾經「戴帽」，協助球隊贏5比1，可見富咸防線遇上呢位「入球機器」，毫無招架之力。仲未計貝拿度施華、奇雲迪布尼、菲爾科頓等中前場球員都具備上乘射術，以曼城近4場聯賽全部上半場領先嘅走勢，態沉嘅富咸無力抵擋客軍猛攻，隨時半場未夠已經輸幾粒。

至於富咸排第13位，今季餘下2場聯賽只屬於例行公事，季尾表現已放軟手腳，近7場聯賽僅1勝。由於球員冇心理包袱，應該會踢得更放，令防線出現更多空位，正中曼城下懷，屆時勢必有大把入波機會。

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