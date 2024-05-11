祖高域羅馬網賽中「頭獎」　一度倒地40秒

爭取在羅馬網賽捧走今季首冠的塞爾維亞天王祖高域，周五贏波後遇上意外，賽後為球迷簽名時竟被水樽擊中頭部，即場治療。

被列為賽事頭號種子的祖高域以直落兩盤6比3、6比1擊敗法國的孟治(Corentin Moutet)，躋身羅馬網賽第3圈，但當他結束了賽後在場館訪問時，準備離開球場走入球員通道入口，有球迷遞不同物品包括帽子及海報等索取簽名，然而當這位世界「一哥」專注簽名時，有一個水樽「從天而降」，令「一哥」中了「頭獎」，即按頭倒地長達40秒，才在保安護送下離場，並即時作檢查及治理，未有出席賽後記者會。」

36歲的祖高域其後在個人社交平台報平安，並表示一切安好，不會退賽:「多謝大家的留言關心，這是一次意外，我一切安好，並帶着冰袋回到酒店休息。周日見!」他下仗將面對29號種子的Alejandro Tabilo。

至於羅馬網賽組委會亦發了聲明表示這事件不是故意的，是一場意外，而祖高域接受了適當的藥物治療後已回酒店，情況不令人擔憂。

前美網冠軍泰姆宣布退役

此外，曾於2020年贏得美網冠軍的奧地利名將泰姆宣布因手傷的問題，於今季比賽後將會退役。「我告訴你們一件重要、悲傷，但又美麗的信息。2024年賽季將是我的最後一個賽季，我將在本季結束後結束我的職業生涯。」他講出了退役原因:「首先，我的手腕情況，已不是我心中所想，第二個原因是我的內心感受，這個決定我思考了很長時間。」泰姆曾高居世界男單排名第3，並於2020年奪美網冠軍，擁有唯一個大滿貫。