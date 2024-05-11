蘇黎世三人賽開鑼　信義有李琪領軍全勝出線

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」周六（11日）於基督教香港信義會信義中學開鑼，賽事有男女子組各64隊參戰，規模依然盛大。主場出擊的「信義仔」在教練李琪幫助下，全員狀態大勇以全勝姿態出線。

小組賽首日比賽，基督教香港信義會信義中學派出鍾家樂、潘城志、陳瑞澤和林柏銳，在D組分別以15:8和10:7連挫體藝中學和聖言中學，順利晉級下輪賽事。從旁指導「信義仔」的甲一名將、港隊助教李琪給予隊員信心，放開懷抱發揮水準，「今次（蘇黎世三人賽）出賽的隊員都是來年學界賽A grade 同 B grade的孭飛球員，無要求他們可以『去到邊』，目標以吸取經驗、磨練為主，讓他們多些感受大賽強度。」對於今日表現出眾的鍾家樂，琪哥表示：「他雖然不高，但射得、剷得、夠搏命，連同其他隊員，他們天份雖不算高，但態度很積極。」

近幾年看到信義男籃不斷進步，更會升上D2組別，李琪感到欣慰：「尤其是今屆贏得九龍區冠軍的C grade，他們是我帶隊信義以來最強的一屆。」李琪寄望信義球隊未來可以升上D1組別，打出名堂。

擔起球隊主要得分點的鍾家樂，無論是射球、突破得分還是掌握比賽節奏都相對亮眼，他亦滿意自己的表現：「發揮比想像中好，之前 『李sir』有幫忙約友誼賽，可說我們是有備而來，亦多謝教練給予大舞台可以表現自己」。對於是次比賽的目標，他眼神堅定說：「目標是打入8強甚至突破到更高」。基督教香港信義會信義中學將於6月30日的淘汰賽對上C組出線的北角協同中學。

此外，學界籃球精英賽季軍得主的北角協同中學，分別以17:3和13:6擊敗何文田官立中學及樂善堂王仲銘中學全勝出線；籃球強校之一的聖若瑟書院亦在E組先後擊敗蘇浙公學及彩虹邨天主教英文中學出線。