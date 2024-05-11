等了10年！奧蘇里雲再度當選年度最佳

桌球壇傳奇奧蘇里雲儘管失落了爭取8奪世錦賽的機會，但他憑着今季勇奪5項錦標，榮膺世界桌球巡迴賽（WST）今季年度最佳球員，這也是他相隔10年再獲此殊榮。

年屆48歲的奧蘇里雲今季表現相當出色，先後贏得上海大師賽、全英賽、大師賽、世界格蘭披治賽及首次在沙特舉辦的利雅得賽季世界大師賽，讓他生涯第3次榮膺WST的年度最佳球員，追平了卓林普的紀錄，而這也是奧蘇繼2014年後再度當選。「火箭」更同時榮獲球迷評選的年度最佳及傳媒評選的年度最佳球員。

至於剛在季尾在桌球聖殿贏得世錦賽冠軍的奇倫威爾森，則憑着在世錦賽的成就當選為年度最佳表現獎。「魔術師」梅菲在Shoot Out計時賽轟出147，榮膺年度最難忘時刻。今季在國際錦標賽上奪冠的中國張安達，則被選為年度最佳突破球員。

此外，WST亦宣布兩位加入桌球名人堂的球員，以表揚他們在世界桌球壇作出貢獻，當中包括上屆世界冠軍比利時的比素，以及殘疾人球手丹尼爾布倫（Daniel Blunn），他獲得了16個冠軍成為桌壇史上最成功的球員之一。