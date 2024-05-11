800自都擸埋！何詩蓓打破塵封16年香港紀錄

香港超級飛魚何詩蓓周六(11日)在體院舉行的「2024年巴黎奧運會-中國香港長池游泳邀請計時賽」再有新突破，出戰長途的800米自由泳項目，以8分39秒93打破了塵封了16年的香港紀錄。

被視為巴黎奧運會港隊衝金希望的何詩蓓，回港出戰香港長池計時賽，她今天亮相長途項目的女子800米自由泳，展示了她的耐力及爆發力，並將歐鎧淳於2008年北京奧運會上造出的8分41秒66舊港績打破，在香港紀錄冊上再添一欄。

何詩蓓目前在長池香港紀錄冊上，已包攬9個單項港績，在自由泳項目上除了1500米之外，已囊括50自、100自、200自、400自、800自，同時在100及200自更是亞洲紀錄保持者；另外，在50蛙、100蛙、100蝶及200米混合泳，均是香港紀錄保持者。

同日男子200米蛙泳決賽由「蛙王」趙浩俊和麥世霆上演激烈競逐，後者游出2分13秒01，以0.58秒力壓對手奪下冠軍；另外，已手握巴黎奧運女子200米背泳入場券的張心悅，今再出戰該強項並游出2分17秒50未逢敵手再度封后，惟於女子50米背泳失利，慢0.47秒屈居亞席。