足總盃　深水埗反勝理文歷史性闖決賽

「足總盃」進行至4強階段，周六（11日）先由理文在香港仔運動場與深水埗爭入決賽。最終深水埗憑尼高拉斯和鄧嘉下半場各入1球，爆冷以2比1反勝理文，自參加港超聯以來，首度晉級盃賽決賽。

矢志在聯賽和「足總盃」成為「雙冠王」的理文，派出保利臣、黃威及胡晉銘組成中場鐵三角，支援艾華頓、安尼亞和基華尼頓攻堅，張熹延先列後備；至於深水埗，由於梁興傑今季曾代表標準流浪出戰「足總盃」，不能為另一支球隊在這個盃賽上陣，因此改由李溢晉把關，顏卓彬負責中場掃蕩，為蘇沙製造突擊機會。

理文6分鐘就有機會領先，安尼亞轉身抽射被李溢晉擋出底線，徐宏傑於緊接角球攻勢頂中楣，幾乎為球隊先開紀錄。直到29分鐘，黃威遠距離施放冷箭，李溢晉欲救無從，「黃黑軍團」打開紀錄。其後理文得勢不饒人，安尼亞一度把皮球送入網窩，惟VAR覆核後確認理文球員越位在先，入球無效，理文半場領先1比0。

深水埗半場立即換入鄧嘉加強攻勢，53分鐘就收到效果，尼高拉斯接應傳中，單刀射成1比1，理文之後奮力搶攻，艾華頓兩度起腳，俱被李溢晉救出。「黃黑軍團」到63分鐘換入張熹延，改善前場活力，但深水埗到73分鐘憑鄧嘉門前撞入，反超2比1。理文於末段全力反撲，但深水埗成功守住勝果，贏2比1完場，自出戰港超以來，第1次晉級盃賽決賽。