足總盃　再領區隊入決賽　陳浩然：球員夠爭氣

「足總盃」周六（11日）4強出現爆冷賽果，深水埗以2比1反勝理文，其中主教練陳浩然繼2007/08球季，帶領和富大埔力挫南華後，再次協助區隊淘汰班霸進軍盃賽決賽，他賽後大讚球員表現拼搏，才能夠擊敗強隊。

「陳Sir」於2007/08球季幫助和富大埔，於「足總盃」4強擊敗南華打入決賽，豈料16年後，「陳Sir」再次帶領區隊扮演「巨人殺手」，他稱讚球員鬥志十足：「賽前我同球員講，當年大埔贏到南華，證明只要佢哋唔放棄，絕對有機會贏理文，好彩大家夠爭氣，一人走多步，盡力守住對手攻勢，相信經過呢半季之後，冇球隊會睇輕我哋。」

「陳Sir」亦感激教練團隊為是役做足準備，令球員以高昂士氣踏上賽場：「教練團之前搵齊所有球員嘅家屬拍條片，喺開波前播畀大家睇鼓勵球員，而且佢哋訓練嗰陣好幫得我手，今場可以贏波，教練團應記一功。」

談到來季會否續戰港超，總監高俊基承認暫時未有定數，表示如果之後落實下季繼續征戰港超，陳浩然有望留任：「好多謝『陳Sir』（陳浩然）接手之後，令球隊愈踢愈好，如果球隊夠budget，我可以肯定佢會教落去，有好消息會盡快同大家講。」