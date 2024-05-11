為護級而戰　森林唔怕撼車

英超諾定咸森林主場迎戰車路士。森林上訴遭駁回後暫時領先尾3嘅盧頓3分，仍然要為生存而戰，佢哋近3次對車路士錄得1勝2和未輸過，今場搶到分唔出奇，車路士近期雖似有反彈迹象，但佢哋作客已經5場未贏過，讓波捧唔過，受讓半一要下盤。（Now 621周日凌晨零時30分直播）

諾定咸森林早前為違反財務條例被扣4分上訴，爭拗理據係佢哋季初出售比蘭莊臣畀熱刺嘅4,750萬鎊（約4.6億港元）應該計入上個財政年度，咁就冇違反財務規定，不過比蘭莊臣嘅完成交易日期係上個財政年度截止後兩個月，結果仲裁機構維持原判，森林上訴被駁回。

雖然攞唔番4分，但好在森林自己爭氣，上場作客3比1擊敗錫菲聯全取3分，現時比盧頓多3分兼多9個得失球，就算今場對車路士比較難打，但只要煞科日擊敗般尼仍然好大機會上岸，亦因為咁，森林球員毋須背負沉重護級壓力比賽，有利今場發揮，實行搶得就搶。

億萬大軍車路士聯賽2連勝兼攻入7球，包括上場大炒韋斯咸5蛋，，不過兩場勝仗都係主場，作客能否保持好表現無法估計，睇番球隊近5場作客，僅錄得4和1負未嘗1勝，對上1場作客勝仗要數到2月中贏水晶宮，加上對森林往績差勁，今場讓波當然揀番對家。

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