足總盃　旺角場再爆傑東激戰

「足總盃」周日（12日）於旺角大球場緊接爆發「傑東大戰」，由衞冕冠軍傑志與東方爭奪最後一個決賽席位。今次為雙方今季各項賽事第4度對碰，而之前3次交手，僅曾1次在90分鐘內分出勝負，相信今場繼續會鬥得激烈，球迷萬勿錯過！（無綫82台周日下午4時30分直播）

傑志上場聯賽1比2不敵東方，很大機會失落聯賽冠軍，前鋒祖連奴承認隊內士氣受到影響，但強調自己和隊友在休戰一個多星期後，目前已經收拾心情，今場目標報回早前落敗之仇：「聯賽依家機會唔大，我哋會喺盃賽更加集中，嘗試爭取來季亞洲賽席位。其實球隊上場踢得唔錯，製造到好多埋門機會，只係畀太多空位對方打反擊，防守要更加集中。」

此外，今季才加盟的祖連奴因持續受傷患困擾，各項賽事僅曾上陣23次，惟仍取得13入球及7助攻，他表示自己狀態仍未十足，導致發揮不太穩定，盼望在餘下幾場賽事，可以愈踢愈好，盡力幫助球隊贏波。

東方今季3次與「藍鳥」交鋒，都未曾在90分鐘內落敗，但葉鴻輝認為往績不能作準，預計是役會陷於苦戰：「雖然我哋之前喺聯賽贏咗傑志，無疑大家打咗支強心針，但比賽係逐場計嘅，傑志陣容夠晒深度，有空間做調整，希望到時踢出教練團部署，再為球迷帶嚟驚喜。」「阿輝」續指由於「足總盃」冠軍能夠獲得亞洲賽資格，因此全隊必定奮力爭勝，務求再嚐亞洲賽滋味。

另外，雖然東方上場對港會的聯賽，因天雨關係而腰斬，但足總確認該仗要停賽的余在言，只須在補賽繼續服刑，故是役能夠候命，惟馬高斯此前有傷在身，上陣成疑。

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 26.羅素 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：17.米基爾 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：89.恩查 27.迪美路夫 90.祖連奴

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 16.梁振邦 8.巴拉克

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 23.馬希偉