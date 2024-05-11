帶刀侍衞起孖　曼城炒富咸4蛋

英超周六(11日)早場，曼城作客4比0大勝富咸，順利全取3分，壓過阿仙奴升上榜首。今場為「藍月亮」梅開二度嘅加華度爾，近5場聯賽交出4球2助攻數據，當中有2場先開紀錄，呢位克羅地亞「帶刀侍衞」成為球隊爭標一路奇兵。

曼城今場強陣出擊，奇雲迪布尼、菲爾科頓及貝拿度施華支援單箭頭艾寧夏蘭特，全隊展開強攻；富咸3位前阿仙奴兵門將賓特尼奴，以及一對中場韋利安及伊禾比正選登場，阻止曼城取分。

不過富咸開賽13分鐘就失守，加華度爾同奇雲迪布尼做配合互傳撕破對方防線，然後輕易射成1比0，不過其後尼敦阿基受傷被調離場，換入基爾獲加，防線重新調整後球員踢得小心翼翼，保持1比0勝局完半場。

下半場富咸換入卡亞尼同艾達馬查奧爾，尋找突擊機會，不過反擊不成，轉個頭又輸波，貝拿度施華引球入禁區受阻，從旁接應嘅菲爾科頓用「私家右腳」慢溜死角入網，59分鐘曼城贏到2比0。

71分鐘貝拿度施華大腳送入禁區，艾達馬查奧爾包晒越位，遠柱接應嘅加華度爾近射得手成3比0，戰至補時伊沙迪奧普食「紅牌套餐」，祖利安艾華利斯操刀12碼一針見血，最終曼城大勝4比0完場。