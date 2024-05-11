希斯基：勝利主場勢擒鳳凰

墨爾本勝利於淘汰圈在幾經辛苦的情況下，最終憑互射12碼淘汰了同市死敵墨爾本城後，今場4強首回合將會於主場擺下擂台，迎戰威靈頓鳳凰。

我認為勝出了墨爾本打吡證明了普波域帶領的墨爾本勝利，有能力衝擊聯賽冠軍。我看到他們對勝利的飢渴感，儘管他們於未能發揮出最好表現的情況下，依然能夠獲勝，絕對是一支冠軍球隊需要擁有的元素。

其門將保羅艾素表現出色，協助勝利擊敗墨城一戰中作出了幾個令人難以置信的撲救，但我認為科拿路利今仗有可能成為關鍵人物。

科拿路利貴為球隊首席射手，今季一共攻入了18球，將會飽受一定的壓力，但我肯定這位36歲前鋒不但有能力處理這種壓力，更加往往能夠像在今場的大戰中交出好表現。

儘管威靈頓鳳凰於常規賽最後一輪聯賽以0:3不敵FC麥克阿瑟，而失落了常規賽冠軍，但他們將誓要取得球會史上首個錦標，為今季畫上一個完美句號。

整季他們只失了26球，防守表現冠絕澳職，其中主教練伊泰利安奴居功最大，皆因他令芬恩蘇文及森瑟頓等年輕守衞交出最佳水平的表現。

奧斯卡沙華達因傷久休後終於復出，將可加強威靈頓鳳凰的實力。跟科拿路利一樣，他是陣中的核心人物，有能力提升整支球隊的表現，上仗他後備入替幾分鐘便立即取得入球，可以看到有立竿見影的功效。

然而，我相信墨爾本勝利最終將可憑着主場之利，取得今場首回合之勝利。