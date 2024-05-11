祖高爾：曼聯留力英足盃益阿仙奴？

英超將迎來一場「魔仙大戰」，為今個周末畫下完美句點。在我的球員時代，這場比賽往往對爭冠有決定性影響，皆因這兩支球隊都和當年我效力的車路士是並駕齊驅。雖然目前情況明顯有很大分別，但這場比賽仍然會對冠軍的結果，產生巨大影響。

曼聯會盡全力與阿仙奴正面交鋒嗎？還是他們會留力準備接下來的英足盃決賽，並讓阿仙奴有機會逼近他們的同市死敵曼城？

可以肯定的是，曼聯目前感覺就像是毒氣沖天的地方，作客水晶宮的結果和表現令人震驚。我感到可悲的是一些球員以至足球界的資深專業人士，已經對曼聯領隊坦哈格和球會產生不滿。

雖然我能理解到像許多其他球隊一樣，曼聯今季遭受了多次傷病打擊，尤其是在防守的關鍵位置上，因此他們在今季的後防陣容中，曾很瘋狂地排出了30種不同的正選組合。然而，我們談論的是曼聯，當你身穿其球衣背水一戰時，便需要站出來戰鬥。

儘管如此，他們確實需要準備英足盃決賽，因此領隊需要刺激球員在今場交出表現，務求在決賽前夕振奮軍心，球員自己也應該要大打爭氣波，以力爭決賽正選席位。

另一邊廂，阿仙奴自從不敵阿士東維拉和拜仁慕尼黑之後的反彈，所展示出的個性和場上的表現給我留下了深刻的印象，如果這支是昔日的阿仙奴，我們很容易認為他們的球季已經提早結束了，但領隊阿迪達卻成功讓他們振作並很快重回正軌，至今仍在為20年來的首個聯賽冠軍而戰。

牌面上，這支阿仙奴理應贏得今季聯賽。他們全英超入球最多失球最少，贏下的比賽場數亦最多。但如果他們最後爭冠失敗，可能會反思球季中對一些較弱理應能擊敗的球隊時，不幸相比曼城失了更多的分，最終也是可能爭冠失敗的原因。

不過，我不認為兵工廠會在今仗遭受挫折，考慮到曼聯士氣低落和傷兵問題嚴重，我認為阿仙奴將擁有更優厚的實力贏下今場比賽，並把冠軍爭奪戰帶到今季煞科日。