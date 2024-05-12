車路士2分鐘入2球　3比2神奇反勝森林

星期日(12日)凌晨英超，車路士作客3比2反勝諾定咸森林，養傷153日後復出口嘅列斯占士，後備落場2分鐘即交出致勝助攻，成為最大功臣。車路士贏波後距離進軍歐洲賽又行近一步，森林雖然拎唔到分，但由於護級對手齊齊輸波，99%可以護級成功。

車路士近況大勇，7分鐘由梅迪歷接應高爾彭馬妙傳先開紀錄，森林戰意旺盛，之後由韋利保利同赫臣奧度爾入波反超前。車路士尾段狂攻，80分鐘開始2分鐘內上演逆轉好戲，先有史達寧左路突破熨入遠柱，82分鐘再有入替短短2分鐘嘅列斯占士右路傳中，由尼高拉斯積遜頂入致勝球。

車路士英超3連勝後，追到同第6位嘅紐卡素同分(57分)，大有機會拎到下季歐洲賽資格，領隊普捷天奴賽後堅稱無意辭職：「如果班主滿意我嘅工作，我就會繼續執教，我一向係考慮長遠發展嘅領隊，而且我嘅合約仲有1年，我會留喺車路士。」

今場輸波嘅森林(29分)排尾4，雖然數字上仲有機會降班，但由於般尼同盧頓喺周六(11日)晚輸波，般尼(24分)已篤定下季降落英冠，而盧頓(26分)要望森林喺煞科戰輸波外，佢哋亦要狂數富咸兼追番12個得失球差，機會微乎其微。