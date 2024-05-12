熱刺贏波提早繞場謝幕　對曼城打定輸數？

熱刺周六(11日)主場2比1反勝般尼，爭入前4名仲未絕望，不過唔少熱刺球迷都想球隊下仗輸畀曼城，以免「助攻」死敵阿仙奴捧盃。熱刺周六贏波後，全體球員帶埋家屬一齊繞場「謝幕」，但其實佢哋周三(15日)凌晨對曼城先係今季主場最後一戰，網民指熱刺呢個舉動，似乎表示佢哋對曼城已「打定輸數」。

賽前聯賽4連敗嘅熱刺，主場對般尼早段先失波，32分鐘憑柏度樸路入波追平，完場前8分鐘再由雲迪尹攻入致勝球。熱刺贏波後有63分，落後第4位嘅維拉4分，爭入前4踢歐聯仲有一線生機，不過領隊普斯迪高路、隊長孫興民帶領全隊同親屬繞場一周答謝球迷就好奇怪，呢個儀式通常係每季最後1場主場先做，唔通唔記得周三主場對曼城先係「謝幕戰」？

唔少熱刺球迷都「想」球隊輸畀曼城，普斯迪高路賽後表示：「我哋仲有6分要爭取，對曼城會係好好嘅挑戰，我覺得我哋有能力令比賽變得緊湊，踢出自己風格再睇下拎到咩成績。曼城同阿仙奴係英超嘅指標，佢哋領先我哋20分，實力上有一定差距，不過今場(對曼城)喺熱刺主場，我哋會喺95分鐘內盡力嘗試。」