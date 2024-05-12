澳季後4強首回合　勝利鬥鳳凰「細」均力敵

澳季後4強首回合，墨爾本勝利主場惡鬥威靈頓鳳凰。勝利剛於打吡激鬥險勝過關，耗力不小未回氣，鳳凰一向主、客場表現差一截，今場造訪墨爾本唔敢冒進，加上近年碰頭旺少交收，2.5球細盤值得捧場。（無綫myTV SUPER周日下午2時直播）

常規賽排第3嘅墨爾本勝利，喺上場淘汰圈遇上同市宿敵墨爾本城，喺早早先失波兼打少個嘅劣勢下未有放棄，終於喺完場前靠後備上陣嘅維里皮利扳平，雙方激戰120分鐘仍未分勝負，最終勝利憑互射12碼贏3比2，涉險過關。

雖然勝利順利贏波，不過大部分時間都係以寡敵眾，球員體力消耗極大，而且該場被逐嘅麥赫治又要坐波監，由於體力輸蝕，料佢哋今仗會刻意拖慢比賽節奏，睇準機會先進攻。

另邊廂，威靈頓鳳凰喺常規賽最後時刻失落冠軍，嚟到季後賽更加唔敢大意，不過要留意，鳳凰不嬲都係靠主場搵食，常規賽13次主場贏10場，相比之下14次客場僅獲5勝，作客演出明顯大打折扣；加上今場只係首回合，只要唔輸，次回合返主場再搏都未遲。鳳凰擅於防守，常規賽27場僅失26球，冠絕澳職，況且雙方近3次碰頭，全開2球或以下，首回合大家都先求穩陣情況下，細盤係明智之選。

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