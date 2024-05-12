「新夏蘭特」連續6場入波　AC米蘭出手搶購

周六(11日)晚德甲，RB萊比錫主場以1比1逼和雲達不來梅，前鋒憑施斯高又入1球，呢位20歲斯洛文尼亞國腳近6場聯賽上陣都有波入，演出非常搶眼，盛傳意甲勁旅AC米蘭計劃斥資5,000萬歐元(約4.2億港元)收購佢，接替將於今夏離隊嘅基奧特。

身高1米95嘅施斯高同艾寧夏蘭特一樣都係由奧地利勁旅薩爾斯堡，轉戰德甲，加上身型及踢法相似，因而有「新夏蘭特」之稱。雖然施斯高今季登陸德甲初期表現一般，但踏入下半季後，愈戰愈勇，由1月底對史特加開始，近15次聯賽上陣，合共轟入10球及2次助攻，包括近6場聯賽都取得入球，今季德甲累積入13球。

施斯高整體入波數字唔算高，但勝在勢頭勁，並且年輕有潛力，意大利傳媒指AC米蘭準備開出5,000萬歐元(約4.2億港元)收購施斯高。不過，呢個價錢只屬於解約金最低門檻，金額會根據施斯高表現而提升，估計現時需要6,500萬歐元(約5.5億港元)解約金，最多會增加至7,300萬歐元(約6.2億港元)，恐怕AC米蘭未必買得起。