歐鎧淳100背封后　麥世霆蛙泳全勝收官

歐鎧淳（中）在100背決賽以1分00秒88奪冠，張心悅（左）則次名掂池。（李章杰攝）

「2024巴黎奧運會-中國香港長池游泳邀請計時賽I」周日（12日）續於體院進行，近日回港的歐鎧淳出戰擅長的100米背泳項目，以1分00秒88奪冠並達世錦賽B標，與奧運資格僅差之毫釐。

保持多項香港紀錄的歐鎧淳（Stephanie），是日與「小飛魚」張心悅在100米背泳決賽同場競技，為原紀錄保持者的Stephanie全程領先游出1分00秒88，以王者姿態奪冠，並達世錦賽B標（1分02秒71），距離達標奧運資格（1分00秒29）僅相差0.59秒。張心悅則以1分03秒70次名掂池奪得亞席。

另邊廂，麥世霆於賽事首日的200米蛙泳取勝，是日乘勝追擊轉戰100米蛙泳。100米蛙泳決賽爭持激烈，同場競爭的張智傑於首25米以29秒14領先，麥世霆29秒34轉身稍微落後

0.2秒；其後麥世霆發力超前，泅出1分01秒71有驚無險奪冠，並先後於賽事兩項蛙泳封王。張智傑則以1分01秒76取得亞席，僅相差0.05秒，兩人齊達世錦賽B標（1分01秒84）。

至於在賽事首日打破女子800米自由泳香港紀錄的何詩蓓，是日棄戰已奪得奧運入場券的400米自由泳比賽。