港超聯　港會贏均業北區代價大！莊文歷斷腳

港會莊文歷的右腳，被均業北區何浚皓(右)剷至嚴重變形。 (李浚湣攝)

周日（12日）在香港足球會足球場上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」補賽，由港會主場迎戰均業北區。港會雖有莊文歷被對方球員剷斷右腳，但在打多一人下，憑福保羅一錘定音，險勝客軍1比0。

港會今場起用馬浩龍把關，費利皮爾、菲杜化扼守中路，莊文歷、簡嘉亨分任兩翼，支援莊馬仕、里奧攻堅。北區則由柏度、韋法頓坐鎮後防，肯迪復出與羅曉聰控制中場，入球重任落在朱偉鈞、黃偉國身上。

兩隊開賽初段未入局，去到27分鐘港會迎來壞消息，主力莊文歷被何浚皓雙腳飛剷，致右腳嚴重變形，需要即時接受治理並送院，並由泰亞高入替。比賽一度暫停約20分鐘，何浚皓經VAR覆核後被直紅驅逐離場。打少一人的北區，隨即換入林樂勤，並在長達18分鐘的補時階段中，獲得一次入球黃金機會，但黃偉國禁區內勁射，被馬浩龍橫身撲出，兩隊半場互交白卷。

易邊後雨勢愈落愈大，打多一人的港會愈漸控制大局，但里奧及泰亞高接連頭頂腳踢攻門，未見太大威脅。港會之後再接連換入峇夏比和福保羅，65分鐘隨即收到成效，福保羅接應隊友傳送頭槌建功，協助主隊打破僵局。

落後的北區嘗試反撲，81分鐘後備入替的馬圖斯一度門前補中得手，但旁證指其越位在先，判入球無效，最終港會以1球小勝均業北區。