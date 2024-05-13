杜沙特一箭定江山　阿仙奴降「魔」重登榜首

周日（12日）英超上演「仙魔大戰」，阿仙奴憑李安度杜沙特一箭定江山，作客以1比0擊敗曼聯，打多1場下領先次席曼城1分，保持爭標機會。

阿仙奴為爭標強陣出擊，連續3仗採用相同正選陣容，包括前線3叉戟布卡約沙卡、夏維斯及李安度杜沙特，曼聯則傷兵滿營，除咗要繼續焗用卡斯米路客串中堅外，隊長般奴費南迪斯仍因傷倦勤，蘇夫恩岩拉伯特與馬恩奴出任防中，並以麥湯米尼、阿歷真度加拿祖同阿密特迪亞路，支援箭頭海倫攻堅。

曼聯一開波即藉地利採取主動，先有麥湯米尼反搶成功，可惜接應嘅海倫跣腳炒高，加拿祖嘅埋門亦被閂出。之後阿仙奴企穩陣腳即嚟料，20分鐘夏維斯於右路落底線，杜沙特攝到靚位撞入，呢位比利時國腳取得今季聯賽第12個入波，亦係佢近5場入4粒，腳風奇順。阿仙奴打開紀錄後得勢不饒人，賓韋特窄位抽射高出，雖然曼聯攞番較多控球率，但除咗加拿祖沉底被大衞拉耶及時解圍外，其餘都冇乜威脅，半場阿仙奴拎住1球返入更衣室。

易邊後曼聯積極反撲，可惜加拿祖兩次機會都全部糟蹋，其中一次難得禁區邊空晒卻射高，後備入替嘅安東尼馬菲奧斯逼搶成功，但射波軟弱無力，被大衞拉耶輕易沒收。 阿仙奴之後換入加比爾馬天尼利，佢同迪格蘭賴斯先後勁射，都過唔到奧拿拿十指關，最終阿仙奴小勝1球，仍保留爭標一絲希望。