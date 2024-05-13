阿仙奴雙殺曼聯創紀錄　完場變晒熱刺擁躉

英超冠軍爭逐鬥到煞科！阿仙奴周一(13日)凌晨作客1比0擊敗曼聯，領先踢少1場嘅曼城1分重登榜首，今季冠軍誰屬要到煞科日先揭盅。阿仙奴17年來首次雙殺「紅魔鬼」，兼創下球會史上英超最多贏波紀錄(27場)，但冠軍命運仍然要靠曼城失分，阿迪達同夏維斯等賽後不約而同話會做熱刺「1日粉絲」。

阿仙奴上季重返爭標行列，但季尾「自爆」被曼城反超前，未到煞科日已見證曼城3連霸。今季佢哋吸取教訓，最後17場聯賽拎到15勝1和1負，可惜對手係近乎「0失誤」嘅王者曼城，阿仙奴只能做好本份，今季第27場勝仗，已打破04年「不敗球季」26勝嘅球會紀錄，領隊阿迪達賽後表示：「呢個成績會載入史冊，功勞歸於所有球員同職員。」

阿仙奴煞科日主場對愛華頓，而曼城先喺周三(15日)凌晨作客熱刺，煞科戰主場對韋斯咸，「兵工廠」除咗要自己贏埋最後1場，亦要期望曼城至少有1場失分，作客熱刺一戰牌面上無疑係最大「餐士」，一眾阿仙奴球員都變晒「熱迷」，不過作為北倫敦死敵，唔少熱刺球迷都寧願輸波，阻止阿仙奴封王。

今場交出助攻嘅夏維斯賽後表示：「我會成為熱刺超級擁躉，大家都會撐佢哋，希望有好結果。」阿迪達亦表示：「喺英超打滾20年，我知道每支球隊都有可能擊敗另一隊，我哋要做嘅係幫自己打開爭冠嘅門，熱刺係支好難應付嘅球隊，希望佢哋做得到。」阿仙奴名將麥臣更喺節目上表示，如果熱刺擊敗曼城，佢會將熱刺隊徽紋上身！