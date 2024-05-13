中「頭獎」後再戰判若兩人　祖高域羅馬賽出局

兩日前被水樽擲中頭部的塞爾維亞球王祖高域，周日（12日）再亮相羅馬網賽直落兩盤不敵對手出局，他賽後坦言「平衡好似有點問題，我要再檢查一下。」

這位世界「一哥」周五在次圈獲勝後，與球迷簽名時意外地中「頭獎」，被水樽擲到頭部，並出血，即時要進行治理，然而周六他仍然可以如常進行訓練，並搞笑地戴上單車頭盔到場為球迷簽名；不過，他周日出戰第三圈顯然判若兩人，以2比6、3比6不敵29號種子的智利球手泰巴奴，未能晉級。

「這當然是出乎意料，我當時沒有抬頭，然後我感到頭部受到非常強烈的撞擊，這對我真是有很大影響，其後我進行了治理，經歷大半個小時，噁心、頭暈、流血，很多不同的事情，我睡得不好，很頭痛。」祖高域憶述日前發生的意外，「第二天或者昨天的天氣很好，我覺得自己身體可以，或者是還可以，或是唔OK。我的意思是今天在場上好似另一個球員進入了我的鞋裡，沒有任何節奏，沒有平衡，這點令人有點擔憂。」

祖高域坦言兩日前只進行了普通護理，未有詳細作檢查，而距離法網僅有兩星期，「我必須要檢查一下！訓練是不同的，昨天我進行簡單訓練沒什麼感覺，但今天在高壓力下，情況相當有問題，不是痛苦方面，而是這種平衡方面，就是不協調，我要進行身體檢查，看看到底發生了什麼事。」

祖高域去年打出生涯中最好的賽季之一，贏得澳網、法網、美網及ATP年終賽，而37歲的他踏入2024年，仍未開齋，今仗失利後將前往巴黎，爭取繼2018年後以法網作為年度首個錦標。