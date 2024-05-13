麥巴比主場慘情告別　輸波兼被球迷狂噓

法國球星基利安麥巴比日前宣布，季尾自由身離開巴黎聖日耳門(PSG)，周一(13日)凌晨對圖盧茲係佢主場告別戰，雖然佢入波幫PSG先開紀錄，但球隊最終輸1比3，而且麥巴比喺出場嗰陣被球迷狂噓，過去7年嘅貢獻未獲球迷肯定。

麥巴比夏天過檔皇家馬德里係「公開秘密」，佢日前拍片宣布將離開後，今場對圖盧茲成為呢位法國國腳喺PSG主場告別戰，當賽前球場廣播宣讀正選名單，去到麥巴比嗰陣竟然出現漫天噓聲，球迷似乎對佢大跳「草裙舞」、長年同皇馬眉來眼去嘅行為好唔滿意。

麥巴比繼續做好自己，今場8分鐘就幫PSG先拔頭籌，但球隊喺已贏法甲冠軍情況下，戰意明顯唔高，最終被圖盧茲連入3球，1比3反勝為敗。奧士文尼迪比利賽後表示：「我哋好感激麥巴比嘅貢獻，佢係PSG嘅傳奇，我哋會以佢為榮。」

雖然有部份球迷反應唔好，但麥巴比完場後同隊友慶祝聯賽冠軍，依然笑逐顏開。PSG之後仲有2場聯賽作客例行公事，5月26日就會喺法國盃同里昂爭奪冠軍。