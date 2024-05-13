卡比多羅比奪美式全英賽錦標　為港創歷史

香港美式桌球好手卡比多羅比（Robbie）周日在2024全英美式錦標賽，勇奪冠軍，贏得生涯首個職業賽冠軍，更是首位贏得此項大賽的香港球手，寫下本地球壇歷史新一頁。

美式桌球全英賽（2024 UK Open Pool Championship）是WPA排名賽，也是英國最大型的美式桌球賽事，今屆比賽共有256位球手爭逐，當中包括上屆冠軍Eklent Kaçi、世界第一的Joshua Filler及名將Shane Van Boening等，而港將卡比多羅比在今個比賽表現出色，勇闖16強後以10比8擊敗世界排名18的Fedor Gorst，再於8強以10比9力挫「世一」Joshua Filler，繼而以11比8淘汰立陶宛的Pijus Labutis打入決賽。

卡比多羅比在冠軍戰面對世界排名20的波蘭球手Mieszko Fortunski，雙方爭持激烈，即使Robbie先聲奪人贏得首局，但被對手一口氣連取三局，一度落後，而Robbie調整後再次發力，更連追五局取得領先優勢，最終雙方激戰下，卡比多羅比以13比10獲勝，成為首位贏得此項大賽香港球手。

今次這個冠軍意義非凡，是卡比多羅比生涯首個職業賽冠軍，同時也是香港美式桌球首個職業賽錦標，寫下香港桌球壇歷史一頁，賽後Robbie直言奪冠開心之餘，亦再強調關注桌球面臨在體院降級的危機:「…尤其我們即將面對體院資助將於明年初被裁減9成人工（因桌球未達政府規定『20年內3個亞運』的要求），我們作為球手可能要出去社會找工作做以維持生計，或者靠比賽獎金去維生，所以2025年對桌球來說很困難，我希望我這個冠軍能令政府關注桌球運動。」