吳艷妮母親節贏今季首冠　平大會紀錄創亞洲最佳

中國「跨欄女神」吳艷妮周日在大阪舉行的世界田聯洲際巡迴賽，一洗近期頽風，在女子100米欄跑出平大會紀錄的12秒86，贏得個人今季首個室外賽冠軍，同時創下了今年亞洲最佳成績。

吳艷妮在初賽以12秒91輕鬆跑入13秒關口，狀態不俗，而決賽的8位選手當中，有6人來自日本，1人來自澳洲，而吳艷妮以12秒86封后，追平了大會紀錄，亦創下了今季亞洲最好成績；亞軍是日本的福部真子（12秒92），澳洲的梳爾則獲季席（12秒98）。

上月在厦門及蘇州站鑽石聯賽都表現平平的吳艷妮，僅能跑出13秒04及13秒15，今仗能夠跑入13秒相當興奮，看來狀態逐漸提高，迎戰巴黎奧運。

她賽後在個人社交平台與粉絲分享喜悅:「在日本大阪實現一鍵三連:12秒86奪冠、平賽會紀錄、創本賽季亞洲最佳，尤其是偶像翔哥（劉翔）戰鬥過的地方，深感自豪。」吳艷妮亦多謝教練及隊友並肩作戰，感謝中國駐大阪領事及大阪的粉絲助威，而其媽媽亦親身撐場，她藉着母親節向母親們致敬，「今天也是母親節，祝天下的媽媽們節日快樂，祝我們每個人都有好成績不斷回饋媽媽!」