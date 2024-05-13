「陳7」孖兩港腳講歐國盃　同女團大玩遊戲

今屆歐洲國家盃6月15日在德國揭幕，由24支國家隊競逐殊榮。香港電訊旗下Now TV周一（13日）下午，率先在觀塘一間大型商場舉行傳媒發布會，宣布連續第5屆獨家全程直播51場賽事，而前港隊代表陳肇麒，以及現役港超球員劉學銘、陳肇鈞是日亦有出席，屆時更會客串評述員一職。

Now TV自2008年起已連續第5屆獲官方授權播放歐國盃，今次將於618至619頻道獨家全程直擊51場比賽過程，由丘建威、何輝、劉舜文、鄭兆聰等15名資深評述員作專業廣東話評述。同時Now TV亦增設全新「Lucky 688」頻道，「阿鵬」、專家Dickson、藍仔頭等人負責即時分析，為不同種類及年齡層的球迷提供更多選擇，惟免費播放場數仍有待落實。

陳肇麒、陳肇鈞和劉學銘在歐國盃期間，將會客串評述員，3人是日齊齊現身發布會，更有份上台與女團COLLAR大玩遊戲，並扮演門將阻擋一眾藝人射門，場面十分搞笑。而活動後不忘與一眾COLLAR成員合照「自肥」的劉學銘，指相當期待參與今次評述工作：「自己本身都好鍾意講嘢，所以都唔會好抗拒，甚至好想挑戰吓。喺香港做運動員，都要嘗試舖路，除咗季初擔任女子隊教練，嚟緊都想向講波方面發展吓。」另外，其港會隊友莊文歷早前在對均業北區賽事意外斷腳，「學銘」亦有透露該名翼鋒的傷勢：「佢今晚會做手術，隻右腳兩條骨斷咗，但好彩冇碎骨係入面，應該要抖4至5個月。」

至於陳肇鈞（Philip）稱自己由去年備戰亞洲盃至今，一直未有休息，惟強調今次將盡量抽身參與歐國盃評述工作，又指風格會「做番自己」。對於大埔班主已確認會再搞3季，Philip透露大部分隊友已經續約，惟他卻未有提到自己去向：「自己仲有一個月約，未落實會唔會續約，咁有冇其他聘約，依刻就不方便透露。」

而一向有接觸評述工作的陳肇麒，則笑言歐洲球員名字更長，或會考起自己，又表示睇好英格蘭捧盃：「始終前面咁強，希望入多啲波彌補後防失波，同埋都想哈利卡尼攞到人生第一個冠軍。」提到最近自己終於開設成人訓練班，「陳7」則解釋道：「窮嘛咪搞，咁自己係專業，又冇話突然嘅，都想班足球愛好者收咗工有個地方學吓踢波。」