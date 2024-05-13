愛心籃球賽5月18日修頓舉行　甲一球星為李劍煌獻關懷

為幫助不幸患上腎衰竭的前甲一籃球員李劍煌，渡過人生難關，本地籃球界將於5月18日假修頓場館舉行愛心籃球賽，一眾甲一球員、名將以及阿煌的消防同袍將進行兩場比賽；籃總呼籲各界人仕入場支持，伸出援手。而不少籃圈中好友已表示會出心出力，本周六現身愛心籃球賽支持李劍煌。

現年40歲的李劍煌3年前患上腎衰竭，病情漸趨嚴重，腎功能只餘一成，需要洗腎並等候合適的器官，希望進行腎臟移植手術。阿煌作為家中的經濟支注及5歲兒子的爸爸，面對高昂的醫藥費令他生活百上加斤，因此籃球界有心人希望為這位曾奪多屆聯賽冠軍的猛將，兼前港隊球員獻出關懷及愛心，群策群力合演友賽，希望為阿煌集氣及在經濟上支援他。

愛心籃球賽定於本周六（5月18日）假灣仔修頓場館舉行兩仗，下午3時先由消防職工總會籃球隊友賽前甲一明星隊，其後約4時30分則有甲一明星對抗賽，據悉包括南華籃球隊等多位球員將出席義舉。定價100元的門票將於5月16日下午6時至9時於場館預售，並於活動當日現場發售，門票的收益將會協助李劍煌及家人共渡難關。籃總發文呼籲各界到場觀看比賽支持並為阿煌打氣，一眾現役及退役的球員紛紛在社交網發文表示一齊入場，有錢出錢、有力出力，盼望阿煌獲得更多人的力量協助，早日跨過難關。

愛心籃球賽

比賽日期：2024年5月18日

比賽地點：修頓球場

3:00pm 消防職工總會籃球隊 vs 前甲一明星隊

4:30pm 甲一明星對抗賽