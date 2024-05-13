HOY轉播巴黎奧運　姚錦成張小倫任星級評述

「2024巴黎奧運會」將於兩個多月後揭幕，有線寬頻集團周一（13日）舉行啟動禮，宣布轉播巴黎奧運的詳情，屆時「牛下女車神」李慧詩、香港七欖星將姚錦成、花劍「大師兄」張小倫等人將擔任評述，與香港市民直擊賽事。

巴黎奧運會將於7月26日至8月11日舉行，港隊暫取得31張奧運入場券，今屆表現全城關注。有線寬頻HOY TV宣布，將投放過千萬製作費，於旗下3條電視頻道：76台HOY國際財經台、77台HOY TV及78台HOY資訊台將轉播今屆奧運賽事，更請來現役及退役運動員擔任賽事專業評述，包括：黃金寶（單車）、李慧詩（單車）、張小倫（劍擊）、朱嘉望（劍擊）、葉姵延（羽毛球）、伍家朗（羽毛球）、蘇慧音（乒乓球）、黃曉盈（體操）和姚錦成（七欖）等。

東京奧運有份代表男子花劍隊出戰團體賽的張小倫今屆卸下戰袍，將於HOY TV負責評述劍擊項目，他表示期待，又對隊友張家朗衞冕有信心：「運動可以凝聚好多人，好開心上屆奧運之後市民更加認識香港運動員，今次換個身份在電視前為大家評述，除了講解劍擊比賽之外，我也希望為大家介紹香港劍擊運動員。張家朗有一定的實力，希望他抱平常心比賽，不必有太大壓力。」「小倫」認為，在法籍主教練Gregory Koenig的帶領下，香港花劍隊不時到法國等地集訓，是追上世界級行列的關鍵，而今屆奧運劍擊項目將於巴黎大皇宮舉行，他深信對劍手來說會是新鮮的體驗，「不過法國7月天氣炎熱，今次天氣可能會是一個挑戰。」

香港和巴黎有6個小時時差，部份比賽將於香港深夜時間舉行，即將首次評述奧運七欖項目的姚錦成笑言，以往常在外地比賽，從未試過在香港「適應時差」：「我很喜歡評述工作，因為可以為市民講解比賽內容和鏡頭後運動員的心態等等，令大家更認識欖球。」香港男子七人欖球隊將於6月出戰遺材賽，爭取趕上奧運「尾班車」，姚錦成坦言挑戰甚大，但仍有一絲希望：「我會否出戰是教練的決定，但我自己是傾向讓機會給年輕球員，我想房傑鋒感受一下這個大賽。今次港隊將面對不少世界系列賽強隊，例如英國、南非等，假如港隊在挑戰者系列賽得前4名，取得5月總決賽參賽資格，相信會增加球隊信心，有利備戰遺材賽。」