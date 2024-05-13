【英超】維拉鬥利物浦「大」有睇頭

今晚英超前列大戰，「4哥」阿士東維拉主場硬撼「3哥」利物浦。維拉啱啱喺歐協聯出局，誓要保住下屆歐聯入場券，主場出擊例必火力全開。「紅軍」雖然爭冠夢碎，但近年專剋維拉，加上眾將都希望keep住贏波歡送主帥高普，今場隨時同維拉駁火，3.5球入球大咪錯過。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

維拉個勢確係好差，防守不穩係致命傷，尤其係首席門神達米安馬天尼斯早前受傷後，之前6場聯賽，只係贏得2場咁大把，各項賽事更錄得3連敗，包括歐協聯4強兩回合以2比6不敵奧林比亞高斯，就算達米安馬天尼斯趕及復出，都未能扭轉頹勢，主帥艾美利貴為「歐霸之王」，喺歐洲賽慘敗出局乜面都冇晒，保住前4嘅下屆歐聯入場券任務，絕對不容有失。雖然維拉防守唔掂，但進攻仍然有保證，射手奧尼屈堅斯今季聯賽已經攻入19粒，配合約翰麥甘尼、里安拜尼等支援，今場勢必以攻代守。

另邊廂，利物浦已經畀曼城同阿仙奴甩開，宣布無緣爭標，早前作客被韋斯咸逼和2比2之餘，更出現主帥高普同王牌穆罕默德沙拿吵大鑊場面，幸好上場以4比2擊敗熱刺，沙拿亦先開紀錄，今季各項賽事入25粒兼交出13個助攻，證明未受影響。同時眾將仍希望keep住贏波，歡送季尾離隊嘅主帥高普，挾近7次交手贏6次嘅強勢，唔怕同維拉鬥攻，而維拉近6場聯賽主場5次開4球或以上，今場實多波入，3.5球大盤捧得過。

更多賠率：